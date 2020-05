Coronavirus, in Calabria zero contagi nelle ultime 24 ore (Di sabato 2 maggio 2020) Nicola De Angelis In Calabria sono stati registrati due decessi in più rispetto a un giorno fa ma il dato che balza agli occhi dal bollettino diffuso oggi è che nelle ultime 24 ore i tamponi hanno dato esito negativo: zero contagi La Calabria per la prima volta ha registrato zero contagi. L'ufficializzazione del dato è arrivato direttamente dalla diffusione del bolletino regionale nella giornata di oggi. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore hanno dato esito negativo, nonostante però i decessi siano aumentati rispetto a ieri. In tutto sono stati eseguiti 35.975 tamponi di cui negativi sono risultati 34.863. Sul territorio i casi positivi sono: Catanzaro riporta 46 in reparto, 2 in rianimazione e ben 66 in isolamento domiciliare. La provincia di Cosenza ha invece 25 in reparto con 298 in isolamento domiciliare. Reggio Calabria invece 21 in ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - in Calabria zero contagi per la prima volta

