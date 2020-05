Coronavirus, il virologo Silvestri ne è certo: “Virus in grande ritirata dall’Italia e sì, il caldo sarà un aiuto. Presto torneremo alla normalità” (Di sabato 2 maggio 2020) “Continua la grande ritirata di Sars-CoV-2 dall’Italia”. Parola del virologo Guido Silvestri, docente alla Emory University di Atlanta (Usa), che commenta sui social gli ultimi dati della Protezione civile. Calano “i ricoveri in terapia intensiva per Covid-19 (ieri calo di altre 116 unità, da 1694 a 1578), ma calano anche i ricoveri ospedalieri (scesi di altre 580 unità, da 18.149 a 17.569) e ieri si è anche abbassato il numero dei decessi per Covid-19 (285 unità). Quindi barra a dritta e avanti tutta verso la fine del tunnel“, spiega Silvestri. In merito alla riapertura Silvestri spiega: “Come ho scritto ieri, guardando la regolarità con cui i numeri di COVID-19 in Italia continuino a scendere, è forte la tentazione di dire: “Lasciamo che il virus sparisca senza cambiare la formula ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - carpooling in sicurezza per la Fase 2. Dall’equipaggio alla sanificazione. Il virologo Pregliasco : “Può funzionare”

