Coronavirus, il virologo Silvestri: “Il virus è in ritirata dall’Italia” (Di sabato 2 maggio 2020) Secondo il virologo il virus risentirebbe del caldo e sarebbe in ritirata dall’Italia: il pericolo Coronavirus dovrebbe, dunque, andare spegnendosi. Guido Silvestri, virologo originario di Senigallia, attualmente impiegato all’Emory University di Atlanta, negli Stati Uniti, e considerato uno dei massimi esperti in materia a livello internazionale è ottimista: il numero dei ricoveri scende insieme a … L'articolo Coronavirus, il virologo Silvestri: “Il virus è in ritirata dall’Italia” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus - il virologo Burioni : “E’ l’ora delle decisioni difficili - la politica si riappropri degli spazi”

Silvestri : «Il Coronavirus è in ritirata in Italia» – La "ricetta" del virologo per la Fase 2

