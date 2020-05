Coronavirus, il virologo Burioni: “E’ l’ora delle decisioni difficili, la politica si riappropri degli spazi” (Di sabato 2 maggio 2020) E’ “l’ora delle decisioni difficili”. Lo sottolinea in un focus su ‘Medical Facts’ il virologo Roberto Burioni, analizzando il ruolo di scienza e politica (anzi della politica con la P maiuscola, come scrive) in questa pandemia. “È in questi momenti che la politica deve riappropriarsi di spazi che spesso ha colpevolmente trascurato o demandato ad altri. Le conoscenze scientifiche sono fondamentali nel contribuire ad arrivare a decisioni quali la riapertura parziale delle attività, ma non possono essere l’unico aspetto da prendere in considerazione”, insiste il virologo. “Fino a pochi mesi fa – riflette – gli scienziati dovevano lottare duramente per farsi ascoltare dai politici, che consentivano nelle aule parlamentari convegni su argomenti senza alcuna base scientifica, come l’omeopatia, ... Leggi su meteoweb.eu Silvestri : «Il Coronavirus è in ritirata in Italia» – La “ricetta” del virologo per la Fase 2

E' "l'ora delle decisioni difficili". Lo sottolinea in un focus su 'Medical Facts' il virologo Roberto Burioni, analizzando il ruolo di scienza e politica (anzi della politica con la P maiuscola, come scrive) in questa pandemia. "È in questi momenti che la politica deve riappropriarsi di spazi che spesso ha colpevolmente trascurato o demandato ad altri. Le conoscenze scientifiche sono fondamentali nel contribuire ad arrivare a decisioni quali la riapertura parziale delle attività, ma non possono essere l'unico aspetto da prendere in considerazione", insiste il virologo. "Fino a pochi mesi fa – riflette – gli scienziati dovevano lottare duramente per farsi ascoltare dai politici, che consentivano nelle aule parlamentari convegni su argomenti senza alcuna base scientifica, come l'omeopatia, ...

