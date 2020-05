Coronavirus, il video-appello del sindaco di Londra: “Rischio abusi domestici aumenta stando a casa. Se vittime chiamate la polizia” (Di sabato 2 maggio 2020) Un video-appello per ricordare a tutte le vittime di abusi domestici la vicinanza dell’amministrazione di Londra. È quanto fatto dal sindaco della capitale britannica, Sadiq Khan. “Siamo consapevoli dell’alto rischio che gli abusi aumentino stando in casa per il Coronavirus – ha detto – per questo stiamo potenziando il servizio di assistenza”. Il messaggio è soprattutto per chi già subisce violenze: “Chiamate la polizia, e se non potete parlare in modo sicuro utilizzate il ‘Silent solution system'”. L'articolo Coronavirus, il video-appello del sindaco di Londra: “Rischio abusi domestici aumenta stando a casa. Se vittime chiamate la polizia” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - tre giorni di lavaggio straordinario di strade e marciapiedi (Video)

Si è svolta venerdì 1° maggio una video call tra i senatori della Lega Gian Marco Centinaio, già ministro al turismo, e Luca Briziarelli impegnati nelle aule del Senato e il consigliere regionale Euge

