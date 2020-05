Coronavirus, il ritorno al lavoro nella fase 2: esclusi donne e giovani (Di sabato 2 maggio 2020) Lunedì 4 maggio avrà inizio la tanto attesa e discussa fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Circa 2,8 milioni di italiani riprenderanno il proprio lavoro, interrotto a causa del lockdown dovuto alla pandemia. Il sito di informazione Lavoce.info ha illustrato i dati relativi alle tipologie di lavoratori ai quali sono rivolte le misure meno restrittive previste per la fase 2, mostrando un aspetto preoccupante: la maggior parte di donne e giovani sembrano essere esclusi dalla fascia della popolazione che riprenderà a lavorare il prossimo 4 maggio, e la loro già fragile condizione lavorativa rischia di peggiorare ulteriormente dopo l’emergenza Covid-19. Il 72% dei lavoratori è composto da uomini Il 72% dei lavoratori che inizieranno a tornare, seppur in minima parte, alla normalità che caratterizzava il periodo pre-emergenza ... Leggi su thesocialpost Coronavirus - Azzolina promette ritorno a scuola a settembre : “È un diritto degli studenti”. E ipotizza l’uso della formula mista con classi dimezzate e presenze alternate

Manca pochissimo all'inizio della fase 2 in Italia, con l'allentamento delle misure restrittive e la riapertura di diverse attività commerciali. Non sarà certo un ritorno alla vita di sempre, dopo ...

