Coronavirus | il quiz del Terzo segreto di Satira | “Tu e la congiunta tornate a lavorare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 maggio 2020) “Tu e la tua”, ma i figli no. “Cosa fai?”. O, ancora, “non rientri in nessuna delle categorie che hanno diritto al sussidio, cosa fai?”. Ecco tutte le domande, e le relative risposte, deldiper districarsi nella cosiddetta fase 2. La soluzione, alla fine, sembra essere solo una. L'articolo, ildeldi: “Tu e lacon i figli a casa. Cosa fai?”. Tutte le risposte per la Fase 2 proviene da Il Fatto Quotidiano.