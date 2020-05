Coronavirus Il padre ospite di una Rsa di Firenze muore | ma direzione non risponde alle

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 maggio 2020) IlMauro era morto da undici giorni e nessuno le aveva ancora fornito chiarimenti sulla gestione dei pazienti affetti da Covid-19 nella Rsa La Chiocciola, poco fuori dal centro di. Eppure dalla struttura, il 21 aprile, hanno mandato una mail a Monica Poggi per chiedere di pagare lo stesso il 70% della retta relativa al ricovero in ospedale. “È stato atroce – racconta lei – oltre al danno, pure la beffa”. Eppure l’avvocatessa fiorentina da giorni chiedeva alladel Consorzio Zenith, che gestisce la struttura, chiarimenti sul perché il89enne avesse contratto il virus e come fosse stato possibile che la sua situazione si fosse complicata in sole due ore, arrivando all’ospedale di Careggi ormai debilitato. “A me dei soldi interessa fino a un certo punto – chiarisce Poggi a Ilfattoquotidiano.it ...