Coronavirus, il dato aggiornato nel bollettino della Regione Campania (Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti L'Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato i risultati dell'analisi dei tamponi relativi alla giornata odierna. Di seguito il resoconto: – Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 806 tamponi di cui 8 risultati positivi; – Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 396 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – OspedaleSant'Anna di Caserta: sono stati processati 62 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 155 tamponi di cui 2 risultati positivi; – Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 105 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 139 tamponi di cui 6 risultati positivi;

I morti per coronavirus in Italia sono 192 nelle ultime 24 ore - il dato più basso da marzo

Cina, un solo nuovo caso: è il dato più basso di sempre. Negli Usa 1800 decessi in 24 ore

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dato Coronavirus, 474 vittime e 1.900 contagiati in più, calano i malati (-239) Il Sole 24 ORE Virus, bollettino: oggi 194 morti (più 280 non conteggiati ad aprile). Calano nuovi casi, ma è allarme Piemonte

Il bollettino Coronavirus Italia del 2 maggio 2020 registra ancora un calo dei malati (gli attualmente positivi): sono 100.704, 239 in meno rispetto a ieri. Risale il numero dei morti: 474 nelle ultim ...

Coronavirus in Piemonte: 5.672 pazienti guariti, migliora la situazione nelle terapie intensive

Sono 54 i decessi di persone positive al test del “Coronavirus Covid-19” comunicati nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 15 al momento registrati nella giornata di oggi ...

