Coronavirus, il bollettino di oggi: altri 192 morti. Quasi 80mila i guariti (Di sabato 2 maggio 2020) Roma, 2 mag – In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, sono almeno 209.328 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (+1.900 in più rispetto a ieri, per una crescita dello 0.9%; ieri +1.965). Di questi, 28.710 sono decedute: le vittime di ieri sono 192, alle quali vanno aggiunte 282 nel conteggio totale che sono relative all’aggiornamento complessivo che ogni fine mese forniscono i Comuni della Lombardia e che, in questo caso, riguarda tutto il mese di aprile (+474). Sono i dati del consueto bollettino della Protezione civile. Pertanto, il dato reale delle vittime delle ultime 24 ore sarebbe in ulteriore calo rispetto a ieri e – per la prima volta dal 14 marzo – sotto le 200 unità. Tutti gli indicatori quindi continuano a conclamare la riduzione del contagio: basso rapporto tra nuovi casi e numero di tamponi, aumento ... Leggi su ilprimatonazionale Coronavirus - il bollettino : 192 morti nelle ultime 24 ore - ma si aggiungono 282 decessi di aprile

