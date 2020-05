Coronavirus il bollettino della Protezione Civile del 2 maggio | Ecco tutti i dati

Leggi su meteoweek

(Di sabato 2 maggio 2020)l’aggiornamento reso noto alle ore 18 di oggi sabato 2, laha comunicato idell’emergenzarelative alle ultime 24 ore.: 100.704 i malati, 239 in meno di ieri Il numero di persone attualmente positive al(considerando ricoverati con sintomi, ricoverati in terapia intensiva e persone in isolamento … L'articoloildel 2proviene da www.meteoweek.com.