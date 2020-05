Coronavirus | il 1° Maggio le forze dell’ordine hanno controllato 241 mila persone e 81

(Di sabato 2 maggio 2020) Il Viminale ha reso noto che nella giornata di ieri, 1°, ledi polizia impegnate nelle verifiche del rispetto delle norme di contenimento del contagio da241.786e 81.089 tra esercizi ed attività. Lesanzionate amministrativamente sono state 7.062, quelle denunciate per aver attestato il falso nell’autodichiarazione 73 e quelle denunciate per aver violato la quarantena 5. Gli esercenti sanzionati sono stati 195, le attivita’ chiuse 45.L'articolo, il 1°ledell’ordine241e 81negozi: quasi tutti in regola, elevate 7multe DETTAGLI Meteo Web.

In occasione della festività del 1 primo maggio, sono stati effettuati nuovi servizi di controllo del territorio finalizzati al rispetto delle direttive per il contenimento della diffusione della polm ...Negozi chiusi ancora fino al 18 maggio secondo quanto annunciato dal Governo: "Per Inail siamo settore a basso rischio. Abbiamo tutto l'interesse a far rispettare le norme di sicurezza" "Il settore mo ...