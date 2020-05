Coronavirus, i commercianti toscani in trincea: «Il 4 maggio rialzeremo le saracinesche» (Di sabato 2 maggio 2020) FIRENZE. Negozi, bar e ristoranti in Toscana riapriranno simbolicamente i battenti lunedì 4 maggio dalle 10.30 alle 13, senza far entrare i clienti: è la forma di protesta scelta da Confcommercio Toscana contro il calendario delle aperture fissato dal Governo. Gli esercenti posteranno social la foto del proprio negozio aperto utilizzando l'hashtag #riapriamoilcommercio. In alcuni punti strategici delle città saranno inoltre allestite tavole imbandite dove personaggi di spicco della categoria saranno a disposizione, nel rispetto delle regole di sicurezza in vigore, per spiegare le ragioni della mobilitazione. A Pisa così, tavole imbandite sotto la Torre. «Chiediamo che sia anticipata al 4 maggio, anzichè al 18, la ripartenza dei negozi al dettaglio», afferma Franco Marinoni, il direttore regionale dell'associazione ultimamente molto ... Leggi su iltirreno.gelocal Coronavirus : Licata - tributi azzerati per sostenere commercianti e artigiani

Un accordo tra l’azienda Amiu e il Comune di Bari che consenta a imprenditori e commercianti di effettuare sanificazioni certificate per gli esercizi commerciali. Sette consiglieri comunali Pd di Bari ...

Arrivano dati confortanti dal bollettino della Protezione civile, ma i dati sull’andamento dell’epidemia di coronavirus in Italia verranno aggiornati oggi. Niente conferenza stampa, visto che ormai è ...

