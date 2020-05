Coronavirus | guarda che ti passa il tempo Tyler Rake | meccanismo inarrestabile che

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 maggio 2020) Pallottole che schizzano ovunque, carni che si lacerano, incidenti d’auto rocamboleschi e devastanti, esplosioni dilanianti.(Extraction), una delle prime più attese su Netflix, è un lungo flashback action thriller ambientato in India, con un protagonista apparentemente indistruttibile, che ottiene il risultato che si prefigge fin dai primi istanti: incollare lo spettatore al seguito di(Chris Hamsworth) per un’ora e cinquanta. L’australiano, niente più di un mercenario killer tutto satellitare, muscoli, mitraglietta e trauma infantile, è stato assoldato per recuperare il 14enne Ovi, milordino pulito ed educato dall’alta società di Mumbai, figlio di un signore della droga, rapito dal sadico rivale Asif e detenuto da qualche parte a Dacca. Dicevamo della rivelazione immediata, al quarto secondo di ...