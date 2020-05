Coronavirus, gruppi eversivi si organizzano su Telegram per protestare contro le misure di lockdown il 4 maggio: la denuncia delle sardine (Di sabato 2 maggio 2020) Lo staff del movimento delle sardine denuncia l’esistenza di gruppi Telegram creati per “organizzare manifestazioni in tutta Italia il 4 Maggio” contro il lockdown. “gruppi eversivi, autonomi e organizzati mediante l’uso di Telegram si preparano a riempire piazze per il 4 maggio. Il primo giorno di allentamento delle misure cautelative per la salvaguardia della salute pubblica, diventa, per certi individui, una scusa per dimostrare la loro forza individuale col supporto del branco”. Il movimento nato a Bologna a novembre scorso fornisce un elenco di link per accedere ai gruppi Telegram di ogni regione, dall’Alto Adige alla Campania, dalla Lombardia all’Emilia Romagna. Questi hanno tutti lo stesso nome: Alto Adige Reattivo, Lombardia reattiva, Friuli reattivo, etc. E i messaggi che circolano all’interno sono pressoché gli ... Leggi su tpi Gruppi etnici più a rischio/ Coronavirus - in Gran Bretagna è allarme sociale

