Coronavirus, gli aggiornamenti dal mondo: un solo nuovo caso in Cina, in Spagna primo giorno di passeggiate e jogging (Di sabato 2 maggio 2020) Un solo nuovo caso confermato di Coronavirus è stato registrato in Cina nelle ultime 24 ore. Secondo le autorità sanitarie locali, si tratta di un caso ‘importato’ dall’estero, mentre altri due presunti contagi, sempre riguardanti persone arrivate dall’estero, devono ancora essere confermati. Stando alle autorità cinesi, da ieri non si sono registrati morti legati alla pandemia e 43 pazienti sono stati dimessi. In totali i contagi confermati nel Paese sono 82.875, con 4.633 morti, mentre i casi ‘attivi’ sono 557. In Germania sono ormai più di 161mila i casi di Coronavirus e 6.575 i morti a causa della pandemia. Gli ultimi dati dell’Istituto Robert Koch parlano di 945 nuovi casi, rispetto ai 1.639 confermati ieri, e di un totale di 161.703 contagi. La Germania segnala inoltre 94 decessi nelle ultime 24 ore. primo ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - la Francia proroga lo stato d’emergenza fino al 24 luglio. Gli Stati Uniti autorizzano l’uso del Remdesivir

Coronavirus - ultime notizie – Arcuri : «Da lunedì inizia la sfida più difficile». Il paradosso della Fase 2 annunciato dai consulenti del lavoro : «Torneranno a lavorare soprattutto gli over 50 del Nord». In arrivo il reddito di emergenza

Coronavirus. Primo maggio 2020 - migliaia di cittadini manifestano davanti a Montecitorio? No! Video del 2019 (Di sabato 2 maggio 2020) Unconfermato diè stato registrato innelle ultime 24 ore. Secondo le autorità sanitarie locali, si tratta di un‘importato’ dall’estero, mentre altri due presunti contagi, sempre riguardanti persone arrivate dall’estero, devono ancora essere confermati. Stando alle autorità cinesi, da ieri non si sono registrati morti legati alla pandemia e 43 pazienti sono stati dimessi. In totali i contagi confermati nel Paese sono 82.875, con 4.633 morti, mentre i casi ‘attivi’ sono 557. In Germania sono ormai più di 161mila i casi die 6.575 i morti a causa della pandemia. Gli ultimi dati dell’Istituto Robert Koch parlano di 945 nuovi casi, rispetto ai 1.639 confermati ieri, e di un totale di 161.703 contagi. La Germania segnala inoltre 94 decessi nelle ultime 24 ore....

petergomezblog : #Coronavirus, la Gdf perquisisce gli uffici della società di Irene Pivetti. E sulle mascherine indaga anche la Cort… - virginiaraggi : Oggi è il #1maggio, la Festa dei Lavoratori. In questo 2020, segnato dall’emergenza coronavirus, è doveroso dedicar… - PiazzapulitaLA7 : Bersani: “Possibile che in Italia solo il 6% dei contribuenti dichiarano più di 50 mila €? Questi dati li leggono a… - KateGorika : Burioni, Pregliasco e Brusaferro Gli esperti più scarsi del mondo #COVID19italia #coronarvirusitalia - DanDec1964 : Bocciati gli esperti virologi che sono sempre in tv -