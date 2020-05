Coronavirus | Gdf individua venditore ambulante di panini | multato

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 2 maggio 2020) Palermo, 2 mag. (Adnkronos) (Ter/Adnkronos)I Finanzieri della Tenenza di Carini (Palermo) nell’ambito dell’intensificazione dei controlli volti a verificare il pieno rispetto delle misure adottate dal Governo per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, hannoto undiintento a svolgere la propria attività nonostante il divieto imposto. Al momento dell’intervento, in prossimità del mezzo- adibito a panineria e piccola ristorazione – era presente un avventore al quale, a fronte di un acquisto, non era stato rilasciato lo scontrino fiscale. Per quanto sopra, non essendo l’attività commerciale ricompresa tra quelle essenziali elencate dalle norme vigenti in materia di contrasto alla diffusione dell’epidemia da ...