Roma, 2 mag. (Adnkronos) – La pandemia del nuovo Coronavirus ha mostrato quanto possiamo essere vulnerabili e come ci sia bisogno di una maggiore solidarietà per superare questa grave crisi. Per questo la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile sostiene la cordata solidale promossa da Anci – Asi e Unicef Italia e coordinata dalla Cabina di Regia "Benessere Italia" organo della Presidenza del consiglio dei ministri il cui compito è anche quello di sostenere, potenziare e coordinare le politiche e le iniziative del Governo Italiano per il Benessere Equo e Sostenibile (Bes).'Abbiamo aderito a questa iniziativa perché siamo convinti che tutti, in questo momento di grave emergenza ci dobbiamo mobilitare per affrontare il presente e per individuare una strada Sostenibile ed equa per ripartire.

Coronavirus : Pd - ‘accesso fondo garanzia anche a agenti assicurazione’

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Fond Coronavirus, Fond. Sviluppo Sostenibile sostiene raccolta fondi Benessere Italia Adnkronos Emergenza Coronavirus: l’ex Renica aderisce all’iniziativa di Maradona

L’ex calciatore Alessandro Renica, alla Sampdoria dal 1982 al 1985, ha aderito al fondo di solidarietà “Tutele e diritti dei calciatori dilettanti” di Diego Armando Maradona, che aiuta i calciatori di ...

Coronavirus: commercianti protestano a Palermo contro Conte, interviene la polizia

PALERMO - Oltre 200 tra commercianti, professionisti, parrucchieri, ristoratori, titolari di bar hanno aderito alla passeggiata di protesta contro il governo Conte, organizzata da Stefano Santoro in m ...

