CorriereCitta : Coronavirus Fiumicino, oggi un nuovo caso positivo al Covid-19 - Notiziedi_it : Arriva a Fiumicino lo «smart helmet» Un casco da Robocop per la caccia al coronavirus - PedrettiEnrico : RT @CesareSacchetti: È lo 'smart helmet', il casco che rileva la temperatura delle persone, ovviamente senza il loro consenso. Iniziano cos… - atimo13 : RT @CesareSacchetti: È lo 'smart helmet', il casco che rileva la temperatura delle persone, ovviamente senza il loro consenso. Iniziano cos… - Notiziedi_it : Coronavirus, a Fiumicino debutta lo Smart Helmet, il termoscanner portatile -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Fiumicino

IlFaroOnline.it

(Agenzia Vista) Roma, 01 maggio 2020 INFOGRAFICA Coronavirus, 3 milioni di casi nel mondo, un terzo negli Usa I casi di Coronavirus nel Mondo hanno superato i 3 milioni, con quasi 250 mila morti e olt ...ROMA - Mentre in Italia sta per allentarsi il lock down e da lunedi' si ricomincera' a giocare a tennis, seppure con tutte le limitazioni del dpcm del 26 aprile scorso, in Germania ieri e' iniziato il ...