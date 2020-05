Coronavirus: Fi a regione Toscana, ‘ripartano nautica da diporto e pesca’ (2) (Di sabato 2 maggio 2020) (Adnkronos) – ‘Lo stesso metro di misura adottato per le passeggiate a piedi o in bicicletta, per andare all’orto o ricongiungersi a ‘fidanzati stabili” e ‘amici veri” deve allora valere anche per nautica da diporto, pesca sportiva e ricreativa, ovviamente nel pieno rispetto dei protocolli sanitari: sono tutte attività di svago svolte all’aperto e con distanziamento sociale, che non creano assembramenti o rischi per la salute pubblica. Nelle more di ulteriori DPCM, la regione Toscana provveda quindi con apposita ordinanza. Dopo due mesi di lockdown siamo entrati nella famosa ‘fase 2″ e, se l’ottica generale è quella di ripartire in sicurezza verso un progressivo ritorno alla normalità, deve essere responsabilmente trovato un equilibrio tra esigenze sanitarie e restrizioni delle libertà ... Leggi su calcioweb.eu Spiagge - coronavirus fase 2 : le regole di ogni regione in Italia per mare e tintarella

Coronavirus : Fi a regione Toscana - ‘ripartano nautica da diporto e pesca’

Coronavirus - la Sicilia è già in fase 2 : al via il turismo da giugno - Regione chiusa per tutto maggio (Di sabato 2 maggio 2020) (Adnkronos) – ‘Lo stesso metro di misura adottato per le passeggiate a piedi o in bicicletta, per andare all’orto o ricongiungersi a ‘fidanzati stabili” e ‘amici veri” deve allora valere anche perda, pesca sportiva e ricreativa, ovviamente nel pieno rispetto dei protocolli sanitari: sono tutte attività di svago svolte all’aperto e con distanziamento sociale, che non creano assembramenti o rischi per la salute pubblica. Nelle more di ulteriori DPCM, laprovveda quindi con apposita ordinanza. Dopo due mesi di lockdown siamo entrati nella famosa ‘fase 2″ e, se l’ottica generale è quella di ripartire in sicurezza verso un progressivo ritorno alla normalità, deve essere responsabilmente trovato un equilibrio tra esigenze sanitarie e restrizioni delle libertà ...

RegioneER : #Coronavirus, nuova ORDINANZA: dal 4 MAGGIO, obbligo MASCHERINE. RIAPRONO PARCHI e GIARDINI, BIBLIOTECHE e CIMITERI… - PiazzapulitaLA7 : CHI HA FRENATO I TEST SIEROLOGICI IN LOMBARDIA? 'A me hanno detto: stai attento' 'Mi hanno scritto che uscire pub… - RegLombardia : #Coronavirus Nuove ordinanze regionali in vigore dal 4 maggio: regole per i trasporti pubblici, obbligo di indossar… - CTAMELLINI : RT @lanuovasardegna: Coronavirus in Sardegna, il costo dei tamponi rischia di frenare la vacanza La spesa del test è a carico dei turisti,… - VerdiVeneto : RT @TgrVeneto: #Fase2, - Da lunedì si potrà andare a trovare i parenti, ma solo all'interno della stessa Regione. Un problema per gli abita… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus regione Coronavirus, ecco regione per regione l’indice di trasmissibilità della malattia Il Sole 24 ORE Bollettino coronavirus Piemonte/ Dati 2 maggio: in calo morti e contagi

Attesa per il bollettino coronavirus del Piemonte di oggi, sabato 2 maggio 2020, dopo il calo registrato nella giornata di ieri. Insieme alla Lombardia, la Regione governata da Alberto Cirio è tra le ...

Coronavirus, positivo un tampone su 45: sono 'solo' 23 i nuovi contagiati nelle Marche/ I test effettuati in tutta Italia in tempo reale

Dati confortanti, perhè i tamponi analizzati sono più di ieri, erano 978, ed i positivi meno, 28,. In pratica è positivo un tampone su 44,9 analizzati. In totale sono 6.298 i contagiati nella nostra ...

Attesa per il bollettino coronavirus del Piemonte di oggi, sabato 2 maggio 2020, dopo il calo registrato nella giornata di ieri. Insieme alla Lombardia, la Regione governata da Alberto Cirio è tra le ...Dati confortanti, perhè i tamponi analizzati sono più di ieri, erano 978, ed i positivi meno, 28,. In pratica è positivo un tampone su 44,9 analizzati. In totale sono 6.298 i contagiati nella nostra ...