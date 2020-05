Rinaldi_euro : Antonio Rinaldi: «La crisi coronavirus svela l'inconsistenza dell'Europa» | Politica | - luigidimaio : In questo scenario di crisi legato al coronavirus, l’Italia non può affrontare anche la crisi libica. Oggi più che… - fattoquotidiano : Lettera a Marco Pannella per i suoi 90 anni: “Tu che sapevi vedere là dove tutti guardano, hai insegnato che il dia… - Neuro_Mans : RT @GranataElena: In Europa il calo dell’inquinamento potrebbe aver evitato 11mila morti - FirenzePost : Coronavirus Europa: oltre 140.000 i morti, Italia e Regno Unito i paesi più colpiti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Europa Coronavirus: 140.000 morti in Europa - Ultima Ora Agenzia ANSA Coronavirus, da Busrapido una proposta di mobilità per i lavoratori per la Fase 2

La startup italiana Busrapido inaugura un nuovo servizio per il trasporto dei lavoratori per la Fase 2, per contrastare e prevenire la diffusione del COVID-19 durante la nuova delicata fase di riparte ...

Lockdown, ecco gli effetti sull'inquinamento atmosferico in Europa

La pandemia che ha investito tutto il Mondo, con il contagio da CoViD-19 di milioni di persone, ha determinato provvedimenti di blocco della mobilità e delle attività produttive in molti paesi. I dati ...

