Coronavirus: ecco l’indice di trasmissibilità dell’Iss, regione per regione (Di sabato 2 maggio 2020) Coronavirus, l’indice di trasmissibilità L’indice di trasmissibilità del Coronavirus, l’Ro (erre con zero), è il valore che indica il numero di infezioni prodotte da una persona positiva nell’arco del suo periodo infettivo. Un dato che l’Istituto Superiore di Sanità e la fondazione Kessler associano a un altro parametro fondamentale, e cioè il tempo che intercorre nel passaggio della malattia fra un infetto primario e quelli secondari: si chiama Rt, ovvero la misurazione dell’Ro quando sono in atto misure di lockdown. Come ha spiegato il ricercatore della Fondazione Bruno Kessler, Stefano Merler, al Sole24ore, se l’Rt è inferiore a uno “significa che si va verso l’eliminazione della malattia, mentre se è superiore si va verso una crescita esponenziale dei casi. Tanto più veloce ... Leggi su tpi Coronavirus - il vaccino europeo : ecco il patto firmato da Conte - Merkel e Macron

Coronavirus : ecco l’indice di trasmissibilità (regione per regione) calcolato dall’Istituto Superiore di Sanità e da Fondazione Kessler

Vacanze e Coronavirus : ecco quando saranno permessi gli spostamenti (Di sabato 2 maggio 2020), l’indice di trasmissibilità L’indice di trasmissibilità del, l’Ro (erre con zero), è il valore che indica il numero di infezioni prodotte da una persona positiva nell’arco del suo periodo infettivo. Un dato che l’Istituto Superiore di Sanità e la fondazione Kessler associano a un altro parametro fondamentale, e cioè il tempo che intercorre nel passaggio della malattia fra un infetto primario e quelli secondari: si chiama Rt, ovvero la misurazione dell’Ro quando sono in atto misure di lockdown. Come ha spiegato il ricercatore della Fondazione Bruno Kessler, Stefano Merler, al Sole24ore, se l’Rt è inferiore a uno “significa che si va verso l’eliminazione della malattia, mentre se è superiore si va verso una crescita esponenziale dei casi. Tanto più veloce ...

davidefaraone : Mentre equipe di scienziati di tutto il mondo lavorano h24 per il vaccino contro il #coronavirus, ecco a voi il not… - SkyTG24 : Per 55 giorni abbiamo visto immagini delle nostre città, spettrali e suggestive. In attesa che le strade tornino a… - sole24ore : Coronavirus, ecco regione per regione l’indice di trasmissibilità della malattia - FeiDoriana : CORONAVIRUS: ecco il TERRIFICANTE DOCUMENTO SEGRETO che il COMITATO SCIENTIFICO ha INVIATO al GOVERNO CONTE… - matteoc1951 : RT @IlConte50919IT: In #Calabria la scriteriata #Santelli ha aperto tutto l'apribile ubbidendo al padrone. Anche qui in #Piemonte ci tocca… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ecco Coronavirus, ecco regione per regione l’indice di trasmissibilità della malattia Il Sole 24 ORE Covid-19, pugno di ferro della Regione: misure su rientri, obbligo mascherine, vietata la vendita con asporto e le corse

Nella tarda serata di venerdì il Governatore della Campania Vincenzo De Luca ha firmato una nuova ordinanza che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da ...

Coronavirus, reddito di emergenza fino a 800 euro. I requisiti per averlo

Economia - Ecco la bozza del 'decreto aprile': 1.000 euro per le partite Iva, stop licenziamenti per 5 mesi. Novità anche sul bonus baby-sitting. Un pacchetto di "nuove misure urgenti di sostegno econ ...

Nella tarda serata di venerdì il Governatore della Campania Vincenzo De Luca ha firmato una nuova ordinanza che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da ...Economia - Ecco la bozza del 'decreto aprile': 1.000 euro per le partite Iva, stop licenziamenti per 5 mesi. Novità anche sul bonus baby-sitting. Un pacchetto di "nuove misure urgenti di sostegno econ ...