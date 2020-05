Coronavirus Decreto aprile famiglie | «Reddito emergenza fino a 800 euro e nuovi bonus»

Leggi su urbanpost

(Di sabato 2 maggio 2020) Il famosocon i provvedimenti economici che avrebbero dovuto accompagnare lenella fase 2 delsi è trasformato ormai in unMaggio. La diversità di vedute all’interno della maggioranza ha impedito alla bozza di prender forma ma pare che entro la prossima settimana qualcosa possa muoversi.dia 800mensili e allargamento dei requisiti per ildi cittadinanza, proroga degli ammortizzatori sociali Covid a tutto ottobre, moratoria dei licenziamenti per giusta causa prolungata da due a cinque mesi, queste alcune delle ‘intenzioni’ del governo.a 800Si parte daldiche, come si legge nella bozza delche porta ancora l’intestazione “legge”, “è la misura di ...