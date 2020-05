Coronavirus, De Luca: elenco nominativi di chi si sposta o entra in Campania (Di sabato 2 maggio 2020) Con l’inizio della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, in Campania il governatore De Luca ha firmato una nuova ordinanza, per la quale servirà obbligatoriamente stilare un elenco nomi dei passeggeri che arrivano o si spostano in Regione. Si uniscono nuove disposizioni, oltre a quella dell’obbligo di indossare la mascherina: infatti, ulteriori misure di controllo sono state … L'articolo Coronavirus, De Luca: elenco nominativi di chi si sposta o entra in Campania proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus - De Luca con il lanciafiamme diventa una bomboniera per la laurea

Coronavirus - Fase 2 : De Luca riunisce i presidenti delle Camere di Commercio

Coronavirus - De Luca : “Footing? Vecchi cinghialoni corrono senza mascherine - sarebbero da arrestare per oltraggio al pudore” (Di sabato 2 maggio 2020) Con l’inizio della Fase 2 dell’emergenza, inil governatore Deha firmato una nuova ordinanza, per la quale servirà obbligatoriamente stilare unnomi dei passeggeri che arrivano o sino in Regione. Si uniscono nuove disposizioni, oltre a quella dell’obbligo di indossare la mascherina: infatti, ulteriori misure di controllo sono state … L'articolo, Dedi chi siinproviene da www.meteoweek.com.

fattoquotidiano : Coronavirus, De Luca sbotta in Consiglio regionale: “Ho buttato il sangue per salvare la Campania”. Ai consiglieri:… - fattoquotidiano : Coronavirus, De Luca: “Sì attività motoria, ma no footing. Vecchi cinghialoni corrono senza mascherine, da arrestar… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, il governatore della Campania De Luca: 'Mascherina obbligatoria o sanzioni' #ANSA - zazoomblog : Coronavirus De Luca con il lanciafiamme diventa una bomboniera per la laurea - #Coronavirus #lanciafiamme #diventa - ItaliaOMorte : RT @LegaSalvini: ZAIA: 'VENETO PUÒ APRIRE TUTTO'. E A SETTEMBRE PIANO DA 30MILA TAMPONI AL GIORNO LE ORDINANZE EMESSE IN VENETO NON SONO IN… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Luca Coronavirus: Lotti a Rossi, 'anche in Toscana allenamento professionisti'

Roma, 2 mag. (Adnkronos) - “La regione Toscana segua l’esempio di Emilia Romagna, Campania e Lazio che con specifiche ordinanze consentono agli atleti professionisti e olimpici di svolgere allenamenti ...

Coronavirus, Luca Zaia e la fase 2: «Il 4 maggio apertura per 1,2 milioni di veneti»

VENEZIA «Ci prepariamo al 4 maggio con un’apertura che riguarderà 1,2 milioni di veneti. Faremo una proroga della nostra ordinanza con alcuni aggiustamenti». Lo ha detto il presente della Regione del ...

Roma, 2 mag. (Adnkronos) - “La regione Toscana segua l’esempio di Emilia Romagna, Campania e Lazio che con specifiche ordinanze consentono agli atleti professionisti e olimpici di svolgere allenamenti ...VENEZIA «Ci prepariamo al 4 maggio con un’apertura che riguarderà 1,2 milioni di veneti. Faremo una proroga della nostra ordinanza con alcuni aggiustamenti». Lo ha detto il presente della Regione del ...