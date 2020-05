Coronavirus: De Corato, 'Viminale mandi uomini contro spaccio in area Milano' (Di sabato 2 maggio 2020) Milano, 2 mag. (Adnkronos) - "Le chiusure imposte dal Coronavirus non hanno certo mandato in crisi il mercato della droga: nella Città metropolitana di Milano, una delle principali piazze europee per lo smistamento e il consumo di stupefacenti, lo spaccio prosegue senza sosta, come ci mostra la cronaca quotidiana". Lo afferma l'assessore lombardo alla Sicurezza, all'Immigrazione e alla Polizia locale Riccardo De Corato. "I carabinieri hanno arrestato ieri due marocchini in una fabbrica dismessa di Pioltello, usata per preparare le dosi di cocaina; la polizia ha fermato un tunisino, che ha così raggiunto il suo settimo arresto per spaccio di droga dal 2009. I pusher stanno approfittando del fatto che le forze dell'ordine sono impegnate nei controlli per evitare il contagio da Covid-19. Agli agenti in servizio, che stanno già facendo l'impossibile per presidiare la ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : De Corato - 'nessuna multa a Cobas o manifestanti Non una di meno'

Coronavirus : De Corato - '600 detenuti rilasciati nel Milanese - ministro si dimetta' (2)

Coronavirus : De Corato - '600 detenuti rilasciati nel Milanese - ministro si dimetta' (Di sabato 2 maggio 2020), 2 mag. (Adnkronos) - "Le chiusure imposte dalnon hanno certo mandato in crisi il mercato della droga: nella Città metropolitana di, una delle principali piazze europee per lo smistamento e il consumo di stupefacenti, loprosegue senza sosta, come ci mostra la cronaca quotidiana". Lo afferma l'assessore lombardo alla Sicurezza, all'Immigrazione e alla Polizia locale Riccardo De. "I carabinieri hanno arrestato ieri due marocchini in una fabbrica dismessa di Pioltello, usata per preparare le dosi di cocaina; la polizia ha fermato un tunisino, che ha così raggiunto il suo settimo arresto perdi droga dal 2009. I pusher stanno approfittando del fatto che le forze dell'ordine sono impegnate neilli per evitare il contagio da Covid-19. Agli agenti in servizio, che stanno già facendo l'impossibile per presidiare la ...

zazoomnews : Coronavirus: De Corato nessuna multa a Cobas o manifestanti Non una di meno - #Coronavirus: #Corato #nessuna… - Allio_De_Corato : La mafia ha capito come trarre profitto dalla pandemia del coronavirus e dal conseguente crollo economico. Dall'off… - zazoomblog : Coronavirus: De Corato nessuna multa a Cobas o manifestanti Non una di meno - #Coronavirus: #Corato #nessuna… - Noovyis : (Coronavirus: De Corato, 'nessuna multa a Cobas o manifestanti Non una di meno') Playhitmusic - - CoratoLiveIt : #Corato ?Coronavirus, la Regione: «A Corato c'è ancora un caso positivo» -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Corato Corato: ?Coronavirus, la Regione: «A Corato c'è ancora un caso positivo» CoratoLive Coronavirus: De Corato, 'Viminale mandi uomini contro spaccio in area Milano'

Milano, 2 mag. (Adnkronos) - "Le chiusure imposte dal Coronavirus non hanno certo mandato in crisi il mercato della droga: nella Città metropolitana di Milano, una delle principali piazze europee per ...

Coronavirus: De Corato, 'nessuna multa a Cobas o manifestanti Non una di meno'

Milano, 2 mag. (Adnkronos) - "Visto che ieri in tutta Milano sono state date solo 12 multe per violazioni al Dpcm, immagino che nessuna di queste abbia interessato né le numerose partecipanti all'iniz ...

Milano, 2 mag. (Adnkronos) - "Le chiusure imposte dal Coronavirus non hanno certo mandato in crisi il mercato della droga: nella Città metropolitana di Milano, una delle principali piazze europee per ...Milano, 2 mag. (Adnkronos) - "Visto che ieri in tutta Milano sono state date solo 12 multe per violazioni al Dpcm, immagino che nessuna di queste abbia interessato né le numerose partecipanti all'iniz ...