Coronavirus, dal raddoppio del bonus baby sitter al reddito di emergenza fino a 800 euro: nuove misure a sostegno dell’economia e del lavoro (Di sabato 2 maggio 2020) Prende forma il pacchetto per la tutela del lavoro e il sostegno al reddito che il governo proporra’ con il nuovo decreto di maggio con gli interventi economici anti-Coronavirus. Le misure comprendono bonus per i centri estivi, reddito di emergenza che si potra’ integrare con il nuovo reddito di cittadinanza a maglie piu’ larghe, rinnovo di tutti gli ammortizzatori compreso il bonus autonomi, l’incentivo a comprare bici e monopattini per decongestionare i mezzi pubblici, con i negozi pronti a riaprire a breve non appena ci sara’ l’ordinanza del Mise. fino a mercoledi’, quando il testo dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri, ci sara’ tempo per limare le misure ma l’impianto degli aiuti a famiglie e lavoratori risponde in gran parte agli annunci fatti finora. Cassa integrazione e cassa in deroga saranno rinnovate ... Leggi su meteoweb.eu LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : novità dalle Regioni

Coronavirus : boom di prenotazioni per partire in treno dal 4 maggio. 3 milioni di italiani in viaggio

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dal Coronavirus: chi sono i “congiunti” che potremo andare a trovare dal 4 maggio La Stampa Nuovo decesso di un anziano proveniente dalla rssa “La Fontanella” di Soleto: 19 vittime

a causa del Covid-19. L’anziano signore proveniva dalla casa di riposo di Soleto. Con il caso odierno, sale a 19, il numero di vittime, tra gli ospiti della Rsa “La Fontanella”. Intanto, si è svolta ...

Covid-19, a L’Aquila riaprono parchi e giardini pubblici

Ancora chiuse le aree per bambini L’AQUILA – “Anche a ‘Aquila, come previsto dal decreto del presidente del Consiglio ... assessore Taranta ricordano che la fase 2 dell’emergenza coronavirus non è da ...

