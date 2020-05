Coronavirus, da Bergamo i risultati dei test sierologici: il 61% è positivo (Di sabato 2 maggio 2020) Cala leggermente rispetto a ieri il numero dei morti con Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia: oggi sono 269 e portano il totale a 28.236. È quanto emerge dai dati diffusi con il bollettino quotidiano della Protezione civile. Il totale delle persone che hanno contratto il virus è 207.428, con un incremento rispetto a ieri di 1.965 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 100.943, con una decrescita di 608 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 1.578 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 116 pazienti rispetto a ieri. 17.569 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 580 pazienti rispetto a ieri. 81.796 persone, pari al 81% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.



