Coronavirus: con la fase 2 tornano al lavoro più gli over 50 che i giovani (Di sabato 2 maggio 2020) over 50, uomini, lavoratori dipendenti nel Nord Italia. E’ l’identikit di una grossa fetta dei 4,4 milioni di italiani che dal 4 maggio, secondo quanto stabilito dal Dpcm del 26 aprile, riprenderanno la propria attività lavorativa mentre 2,7 milioni continueranno a restare a casa in attesa di successive misure governative. A tracciarlo la nuova indagine della Fondazione studi consulenti del lavoro ‘Ritorno al lavoro per 4,4 milioni di italiani. Al Nord prima che al Sud, anziani più dei giovani’, che approfondisce appunto le caratteristiche di chi da lunedì riprenderà a lavorare. Secondo la ricerca dei consulenti del lavoro, realizzata a partire dai microdati delle Forze lavoro Istat, su 100 rimasti a casa per effetto dei provvedimenti di sospensione delle attività, ben il 62,2% potrà tornare al lavoro. La ripresa ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Bill Gates chiama Giuseppe Conte : si discute del vaccino

Coronavirus. Crescono le vittime della guerra - ma sulla Libia incombe la minaccia pandemia : 200 ventilatori - 500 letti e ospedali al collasso

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus con Coronavirus: in Usa tampone anche con campione da saliva Corriere della Sera Campidoglio, prorogate al 31 maggio misure di prevenzione nei centri anziani

Roma Capitale proroga fino al 31 maggio le misure di contrasto alla diffusione del nuovo Coronavirus Covid-19 presso le strutture residenziali, semiresidenziali e i Centri Sociali Anziani capitolini.

De Luca sui runner: «Cinghialoni della mia età senza mascherina tra i bambini, da arrestare a vista»

Siamo ormai abituati ai monologhi ‘sui generis’, in diretta Facebook, del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Soprattutto in questi mesi, condizionati dal lockdown imposto dal governo ...

