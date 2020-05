Coronavirus, Cirio annuncia: bonus Piemonte per bar, ristoranti e parrucchieri (Di sabato 2 maggio 2020) Il governatore della regione Piemonte Alberto Cirio ha annunciato un bonus Piemonte per la fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Contributo a fondo perduto per aiutare bar, ristoranti e parrucchieri. Il governatore della regione Piemonte Alberto Cirio ha annunciato: in arrivo un bonus Piemonte per aiutare bar, ristoranti e parrucchieri durante la fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Nello … L'articolo Coronavirus, Cirio annuncia: bonus Piemonte per bar, ristoranti e parrucchieri proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Cirio : “Libertà sì - ma con responsabilità”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Cirio : “Serve unità nazionale”

