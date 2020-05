Coronavirus, chi riparte il 4 maggio. Lo studio: “Per il 63% lavoratori del Nord. Tre su 4 sono uomini, solo il 37% sarà in smartworking” (Di sabato 2 maggio 2020) Per il 75% uomini, per il 60% impiegati nell’industria, per il 63% residenti al Nord e in prevalenza lavoratori dipendenti e over 40. È l’identikit di chi da lunedì 4 maggio – giorno di inizio della “fase 2” del lockdown – tornerà a lavorare in base al Dpcm del 26 aprile. Si tratta di 4,4 milioni di persone, mentre 2,7 milioni resteranno ancora fermi. Su 100 rimasti a casa per effetto dei provvedimenti di sospensione delle attività, dunque, il 62,2% potrà tornare al lavoro. Ma la ripresa presenta quelli che la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, in uno studio basato sui microdati delle Forze Lavoro Istat, definisce “paradossi“, parlando di “un quadro non coerente rispetto alla diffusione della pandemia” per quanto riguarda la distribuzione geografica delle riaperture. Infatti la ripartenza ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Fase2 : la Caritas chiede la regolarizzazione degli immigrati

Coronavirus - De Luca : elenco nominativi di chi si sposta o entra in Campania

Coronavirus - ultime notizie – Arcuri : «Da lunedì inizia la sfida più difficile - non dimentichiamo i sacrifici fatti». La ripartenza della Fase 2 e il paradosso annunciato dai consulenti del lavoro : «Torneranno a lavorare soprattutto gli over 50 del Nord». In arrivo il reddito di emergenza (Di sabato 2 maggio 2020) Per il 75% uomini, per il 60% impiegati nell’industria, per il 63% residenti ale in prevalenzadipendenti e over 40. È l’identikit di chi da lunedì 4– giorno di inizio della “fase 2” del lockdown – tornerà a lavorare in base al Dpcm del 26 aprile. Si tratta di 4,4 milioni di persone, mentre 2,7 milioni resteranno ancora fermi. Su 100 rimasti a casa per effetto dei provvedimenti di sospensione delle attività, dunque, il 62,2% potrà tornare al lavoro. Ma la ripresa presenta quelli che la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, in unobasato sui microdati delle Forze Lavoro Istat, definisce “paradossi“, parlando di “un quadro non coerente rispetto alla diffusione della pandemia” per quanto riguarda la distribuzione geografica delle riaperture. Infatti lanza ...

stanzaselvaggia : Lettere di avvocati e famiglia piccata perché in un articolo ho chiamato “vecchietto” un signore di 85 anni morto p… - PiazzapulitaLA7 : CHI HA FRENATO I TEST SIEROLOGICI IN LOMBARDIA? 'A me hanno detto: stai attento' 'Mi hanno scritto che uscire pub… - NicolaMorra63 : #PrimoMaggio Un pensiero a chi per lavorare è caduto causa #coronavirus, in particolare infermieri, medici, operato… - Vivodisogniebas : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, chi riparte il 4 maggio. Lo studio: “Per il 63% lavoratori del Nord. Tre su 4 sono uomini, solo il 37% sa… - Kurdefeso : RT @susy43279731: Coronavirus e decreti, Zagrebelsky: “Chi dice Costituzione violata non sa di cosa sta parlando” -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus chi Coronavirus, chi torna al lavoro dal 4 maggio. Più over 50 che giovani QUOTIDIANO.NET Buoni spesa: 4mila domande a Latina. La nuova povertà che bussa ai servizi sociali

E’ trascorso un mese esatto dall’annuncio dei buoni spesa, il contributo economico erogato dai Comuni a cittadini e famiglie che si trovano in stato di bisogno e indigenza a causa dell’emergenza legat ...

Coronavirus Abruzzo, Di Matteo su sanificazioni impianti di climatizzazione

PESCARA – “Ben vengano i chiarimenti forniti dalla Regione Abruzzo dopo le nostre sollecitazioni, ma restano ancora tanti dubbi, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti legali, la possibilità di e ...

E’ trascorso un mese esatto dall’annuncio dei buoni spesa, il contributo economico erogato dai Comuni a cittadini e famiglie che si trovano in stato di bisogno e indigenza a causa dell’emergenza legat ...PESCARA – “Ben vengano i chiarimenti forniti dalla Regione Abruzzo dopo le nostre sollecitazioni, ma restano ancora tanti dubbi, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti legali, la possibilità di e ...