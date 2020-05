Coronavirus | Brescia elabora piano per rientro a scuola a settembre | “Aperti tavoli di

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 maggio 2020)si candida a diventare capitale per il diritto allo studio in tempo di. E lo fa mettendo sul tavolo unper la ripartenza ae una proposta per la riapertura delle scuole in estate per ospitare Grest e Cred (attività organizzate dal Comune e dalle parrocchie). A capo dell’idea c’è l’assessore all’Istruzione, Fabio Capra, al lavoro da settimane per trovare le soluzioni migliori per l’avvio del nuovo anno scolastico. “Ad oggi – spiega – non abbiamo un atto del Governo che dichiari aperta la, ma non possiamo farci trovare impreparati. Stiamo immaginando degli scenari. Abbiamo aperto un tavolo di lavoro per i trasporti e uno per la logistica scolastica. Non c’è dubbio che sarà una bagno di sangue per i Comuni ma dovremo moltiplicare i mezzi di ...