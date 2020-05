Coronavirus | bozza decreto Fase 2 | cig per 18 settimane | reddito d’emergenza | bonus baby

Leggi su firenzepost

(Di sabato 2 maggio 2020) Nelladic'è, complessivamente, un pacchetto di 44 norme per il sostegno ai redditi e la protezione del lavoro. Si va dalla proroga della Cig e cassa in deroga, all'introduzione del nuovo Rem, ildi emergenza. Confermato lo stop per altri 3 mesi ai licenziamenti. Previsti altri 15 giorni di congedi speciali e altri 600 euro disitter