Coronavirus | Boris Johnson chiama il figlio come i medici che l' hanno curato

Dopo tre settimane di paura per il contagio da coronavirus, Boris Johnson e Carrie Symonds possono festeggiare: è nato il loro figlio Wilfred Lawrie Nicholas Johnson, e il nome scelto dal premier brit ...(ANSA) - ROMA, 2 MAG - Boris Johnson e Carrie Symonds hanno chiamato il figlio Wilfred Lawrie Nicholas Johnson. In particolare il terzo nome, Nicholas, è stato scelto come un tributo ai medici - Nick ...