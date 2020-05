Coronavirus, Bill Gates chiama Conte: “Ha riconosciuto l’impegno dell’Italia. Accordo su cooperazione mondiale per trovare il vaccino” (Di sabato 2 maggio 2020) Uno sforzo comune per la lotta al Covid e la ricerca di un vaccino nel più breve tempo possibile. Sono questi i Contenuti della conversazione telefonica che si è tenuta nel pomeriggio di sabato tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e Bill Gates, il fondatore di Microsoft oggi impegnato con la fondazione Bill & Melinda Gates, che ha più volte espresso la volontà di finanziare la produzione mondiale di un vaccino contro il Coronavirus che si dovesse rivelare efficace. Fonti del Governo fanno sapere che la promozione della cooperazione globale nella lotta al Coronavirus, di cui la conferenza del 4 maggio promossa dalla Commissione Europea rappresenta un primo step, è stata al centro del colloqui tra i due. Il magnate americano ha riconosciuto l’impegno assicurato dall’Italia, negli anni, al contrasto alle pandemie e al sostegno ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Bill Gates chiama Giuseppe Conte : si discute del vaccino

