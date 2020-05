Coronavirus: Atm Milano, da lunedì a pieno regime ma capacità del 25% (Di sabato 2 maggio 2020) Milano, 2 mag. (Adnkronos) - Atm ripartirà con il servizio a pieno regime. Da lunedì 4 maggio, la programmazione sull'intera rete (frequenze e orari) sarà quella di un normale giorno lavorativo al 100%. Per usare i mezzi pubblici "sarà necessario indossare mascherina e guanti e rispettare il distanziamento di un metro, che comporta una riduzione drastica della capacità di trasporto: i mezzi potranno garantire circa il 25% della normale capacità di carico". Lo rende noto l'azienda di trasporti milanese. Queste limitazioni, definite dalle autorità, "avranno un impatto notevolissimo. Potrà essere necessario attendere in coda alle stazioni e alle fermate di bus e tram prima di poter salire a bordo. Inevitabilmente, i tempi di viaggio saranno maggiori". La collaborazione di tutti i passeggeri "sarà fondamentale: cambia ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : Atm Milano - da lunedì a pieno regime ma capacità del 25% (2)

Coronavirus - dagli assembramenti agli orari di punta fino ai controlli : tutte le incognite per metropolitane - bus - treni e tram durante la Fase 2. Dal 4 maggio Atm - Atac e le altre aziende alla prova dei nuovi flussi

Coronavirus è trasportato dal particolato atmosferico - ecco cosa comporta (Di sabato 2 maggio 2020), 2 mag. (Adnkronos) - Atm ripartirà con il servizio a. Da lunedì 4 maggio, la programmazione sull'intera rete (frequenze e orari) sarà quella di un normale giorno lavorativo al 100%. Per usare i mezzi pubblici "sarà necessario indossare mascherina e guanti e rispettare il distanziamento di un metro, che comporta una riduzione drastica della capacità di trasporto: i mezzi potranno garantire circa il 25% della normale capacità di carico". Lo rende noto l'azienda di trasporti milanese. Queste limitazioni, definite dalle autorità, "avranno un impatto notevolissimo. Potrà essere necessario attendere in coda alle stazioni e alle fermate di bus e tram prima di poter salire a bordo. Inevitabilmente, i tempi di viaggio saranno maggiori". La collaborazione di tutti i passeggeri "sarà fondamentale: cambia ...

RaiNews : Sulle metro, sugli autobus e sui tram ci saranno adesivi per indicare i 'sedili vietati' e cerchi rossi a terra per… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Coronavirus, fase 2 anche per l'Atm: mascherine obbligatorie e più mezzi) è stato pubblicato su… - AtmMessina : Covid 19: Atm in liquidazione mette in atto da lunedì 4 Maggio le disposizioni per la ‘Fase 2’ del trasporto pubbli… - AlessandroPiu73 : RT @Illysay: #COVID19 - Rispettare le prescrizioni sul distanziamento sociale sui mezzi pubblici sarà impossibile. L’unica via d’uscita sar… - bartolomonzese : Nuovi #orari e modalità di salita a #Milano per @atm_informa e @TrenordOfficial: tempo 3 giorni e scoppia la… -