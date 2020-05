Coronavirus: Atm Milano, da lunedì a pieno regime ma capacità del 25% (2) (Di sabato 2 maggio 2020) (Adnkronos) - In superficie, su bus, tram e filobus non è previsto un sistema di controllo specifico. Pertanto i passeggeri sono invitati a salire a bordo "solo se lo spazio all'interno del mezzo consente il distanziamento necessario". La porta anteriore dei mezzi di superficie continuerà a non sarà utilizzabile. In caso di affollamento, il conducente e la sala operativa valuteranno le azioni da intraprendere, coinvolgendo eventualmente le forze dell'ordine. Viste le limitazioni imposte, Atm invita la clientela a pianificare i propri spostamenti, cercando di evitare gli orari di maggior affluenza, vale a dire le tradizionali ore di punta del primo mattino (7.00-9.00) e del pomeriggio (17.00-19.00). Per favorire i corretti comportamenti da parte dei passeggeri, Atm ha studiato una specifica segnaletica e una campagna di informazione dedicata, con marker a terra e ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : Atm Milano - da lunedì a pieno regime ma capacità del 25%

Coronavirus - dagli assembramenti agli orari di punta fino ai controlli : tutte le incognite per metropolitane - bus - treni e tram durante la Fase 2. Dal 4 maggio Atm - Atac e le altre aziende alla prova dei nuovi flussi

