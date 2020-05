Coronavirus, Arcuri: «Da domani mascherine nei supermercati a 50 centesimi più Iva». In arrivo anche quelle per i bambini (Di sabato 2 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in diretta Novità sui dispositivi di sicurezza individuali arrivano dall’ultima conferenza stampa del commissario per l’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri secondo il quale a partire dai prossimi giorni cominceranno a essere disponibili nei supermercati e nei tabacchi le mascherine chirurgiche – di cui aveva già parlato il premier Conte nell’ultima conferenza in cui annunciava il Dpcm della fase 2 in vigore da lunedì 4 maggio. Le mascherine, come annunciato nei giorni scorsi dal governo, saranno vendute a un prezzo massimo fissato in 50 centesimi più Iva (imposta che presto potrebbe anche non essere più applicata su questi Dpi). «Da lunedì comincia la cosiddetta fase 2 – ha detto Arcuri in conferenza -. Dobbiamo essere consapevoli che inizia una sfida che è ... Leggi su open.online Coronavirus - ultime notizie – Arcuri : «Da lunedì inizia la sfida più difficile». Il paradosso della Fase 2 annunciato dai consulenti del lavoro : «Torneranno a lavorare soprattutto gli over 50 del Nord». In arrivo il reddito di emergenza

