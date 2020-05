Coronavirus, allo Spallanzani di Roma da luglio si sperimenterà il vaccino sull’uomo (Di sabato 2 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaSembrano lontani anni luce quei tempi in cui la presenza del virus in Italia era stata appena scoperta. E tutto il paese conosceva e seguiva le vicende della coppia di cinesi ricoverati allo Spallanzani di Roma, poi raggiunti da un italiano rientrato dalla Cina e positivo al Coronavirus. Oggi l’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di via Portuense – mai uscito dalle cronache, in questi mesi di lotta al Sars Cov-2 – fa parare di sè per l’annuncio dato dal direttore sanitario, Francesco Vaia, in merito al vaccino contro il Covid 19 che verrà sperimentato nell’Istituto per le malattie infettive di Roma. «Procedendo con questi ritmi sarà possibile avviare da luglio le prime sperimentazioni sull’uomo», spiega Vaia. «Se i primi test daranno ... Leggi su open.online Coronavirus - sperimentazione sull’uomo vaccino Covid allo Spallanzani

Coronavirus - da luglio test sull’uomo allo ‘Spallanzani’. Vaccino pronto nel 2021

Coronavirus - l’uscita dal lockdown degli altri : il Portogallo termina lo stato d’emergenza (Di sabato 2 maggio 2020)in Italia: ultime notizie in direttaSembrano lontani anni luce quei tempi in cui la presenza del virus in Italia era stata appena scoperta. E tutto il paese conosceva e seguiva le vicende della coppia di cinesi ricoveratidi, poi raggiunti da un italiano rientrato dalla Cina e positivo al. Oggi l’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzarodi via Portuense – mai uscito dalle cronache, in questi mesi di lotta al Sars Cov-2 – fa parare di sè per l’annuncio dato dal direttore sanitario, Francesco Vaia, in merito alcontro il Covid 19 che verrà sperimentato nell’Istituto per le malattie infettive di. «Procedendo con questi ritmi sarà possibile avviare dale prime sperimentazioni sull’uomo», spiega Vaia. «Se i primi test daranno ...

NicolaMorra63 : Zaia, governatore del Veneto, manifesta rispetto delle istituzioni e dei ruoli a tutela dei cittadini. E non va all… - lorepregliasco : Se anche le misure anti #coronavirus fossero allentate, solo il 20% degli americani andrebbe allo stadio per un eve… - Agenzia_Ansa : Una ragazzina di 12 anni ha nuotato nella sua piscina di casa a Dubai, per l'equivalente della lunghezza del Cana… - juan20992496 : RT @BarbaraRaval: L'immondizia dei centri accoglienza ai tempi del #coronavirus , mentre molti italiani sono allo stremo. I clandestini g… - Baol74 : RT @DanielaMondorff: Didier Raoult: 'La probabilità che un vaccino per il #COVID sia efficace è prossima allo zero'. E trovare un vaccino p… -