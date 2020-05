Coronavirus, allarme contagio in una residenza per disabili: 130 positivi, nel paese erano stati solo 114 in due mesi (Di sabato 2 maggio 2020) Le case di riposo e di assistenza sono un tallone d’Achille nella lotta al Coronavirus. Un’altra brutta notizia arriva dal Varesotto, dove si è sviluppato un focolaio in una residenza per disabili di Cocquio-Trevisago, 4.700 abitanti. Mentre in paese in due mesi sono stati scoperti 114 casi di Covid-19, nella Rsd Sacra Famiglia oltre 90 ospiti e 40 dipendenti sono risultati contagiati. A comunicare l’emergenza e’ stato lo stesso sindaco del paese, Danilo Centrella. “Solo il 2,4% dei cittadini e’ venuto in contatto con il virus – ha rimarcato il sindaco -. Abbiamo effettuato un controllo a tappeto per la fase due”.L'articolo Coronavirus, allarme contagio in una residenza per disabili: 130 positivi, nel paese erano stati solo 114 in due mesi Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - l'allarme della Caritas : in Italia raddoppiano i poveri che si rivolgono ai centri

La Cina sapeva del coronavirus. Peggio: ha nascosto e distrutto prove. Peggio ancora: ha, in altre parole, ingannato il mondo, facendogli pagare il costo di decine di migliaia di morti.

Il tema dell'approviggionamento di materiale sanitario nella lotta al coronavirus è allargato a tutti i paesi del mondo. Le attrezzature mediche sono spesso arrivate dalla Cina.

