Coronavirus | Aguero | È normale avere paura | abbiamo quasi tutti famiglia e figli

"È normale avere paura, abbiamo quasi tutti una famiglia e dei figli". L'attaccante argentino del Manchester City, Sergio Aguero, commenta così le incertezze create dall'attuale crisi globale.

Piano di ripresa in Premier,a giugno in stadi neutri

Fonte: ANSA. foto ANSA. - LONDRA, 02 MAG - I 20 club della Premier League si sono accordati per concludere la stagione a porte chiuse, giocando le ultime 92 partite del calendario in stadi neutri. E' ...

