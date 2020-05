Coronavirus | accordo di massima tra Governo e Cei per le messe

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 2 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Esprimo la soddisfazione mia, dei vescovi e, piu’ in generale, della comunita’ ecclesiale per essere arrivati a condividere le linee di un, che consentira’ – nelle prossime settimane, sulla base dell’evoluzione della curva epidemiologica – di riprendere la celebrazione dellecon il popolo”. Cosi’ il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale Gualtiero Bassetti, commenta la definizione di un Protocollo di, relativo alla graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche.“Il mio ringraziamento va al Presidente del Consiglio dei Ministri – aggiunge – con cui in queste settimane c’e’ stata un’interlocuzione continua e proficua. Questo clima ha portato un paio di giorni fa a definire le modalita’ delle celebrazioni delle Esequie, grazie ...