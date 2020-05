Coronavirus: a San Vittore la settima vittima tra i detenuti nelle carceri italiane (Di sabato 2 maggio 2020) Coronavirus, settima vittima tra detenuti in un carcere italiano È deceduto all’ospedale San Paolo di Milano un uomo di 54 anni, detenuto in custodia cautelare presso il carcere di San Vittore: si tratta della settima vittima per Coronavirus tra le persone sottoposte a restrizione della libertà personale. A comunicarlo è stato il garante nazionale dei diritti delle persone detenute, Mauro Palma. La gestione dell’epidemia da Covid-19 nelle strutture residenziali non riguarda “solo” la nota emergenza delle RSA: benché gli anziani rappresentino la popolazione più fragile, il tema coinvolge anche gli istituti per disabili, minori, migranti e, appunto, le carceri. Al momento sono noti 21 casi di positività tra i detenuti di San Vittore, su un totale di 24 in Lombardia, e si temono ulteriori incrementi all’interno di un ... Leggi su tpi Coronavirus - come pulire e sanificare l’auto : i consigli dell’ISS

