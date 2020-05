Coronavirus | a Roma isolata una clinica | sono 22 i positivi

virginiaraggi : #coronavirus A Roma tra giovedì e ieri, Primo maggio, eseguiti oltre 20mila controlli da agenti Polizia locale: 97… - VittorioSgarbi : #primomaggio #coronavirus #sutri La festa e il lutto. Il ricordo di quei ragazzi morti a Sutri il 1° maggio del 196… - RaiNews : La Regione Lazio ha disposto l'isolamento della clinica Latina dopo che 10 pazienti e 12 operatori sono risultati p… - paneEansi : RT @RaiNews: La Regione Lazio ha disposto l'isolamento della clinica Latina dopo che 10 pazienti e 12 operatori sono risultati positivi. Si… - tobefreeforever : RT @virginiaraggi: #coronavirus A Roma tra giovedì e ieri, Primo maggio, eseguiti oltre 20mila controlli da agenti Polizia locale: 97 le ir… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Roma

RomaToday

ROMA - La fase due di riapertura del Paese "richiede due interventi settoriali importanti ... da altre patologie che in questi mesi sono stati trascurati e che non vanno in ospedale per il timore di ...Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "L'impegno di tutte le istituzioni, in questa delicatissima fase, deve essere quella di supportare i lavoratori e le famiglie senza frapporre ostacoli. L'obiettivo, lo hanno ...