Coronavirus | 9 recidivi fra Lodi e Cremona Falsi positivi? “Persistenza Rna virale”

In Lombardia si sono registrati dei casi di infetti al coronavirus, già negativizzati, che a distanza di qualche settimana dall’esito sono tornati ad essere positivi. La notizia è riportata nelle scor ...La totalità dei pazienti con COVID-19 sviluppa anticorpi contro il SARS-CoV-2: è il risultato di uno studio compiuto su 285 persone ricoverate per coronavirus in tre diversi ospedali della provincia c ...