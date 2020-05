Coronavirus, 72 ore senza nuovi contagi: aumentano ancora i guariti (Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Da 72 ore i casi totali di positivi al Coronavirus in Terra di Lavoro sono fermi a 420. Risulta dai dati diramati dall’autorità sanitaria che fanno registrare un aumento del numero di guariti di 14 unità rispetto a ieri: ora sono 262 le persone risultate negative. In diminuzione i positivi attuali che passano da 130 a 116. Diminuisce il numero delle persone in quarantena obbligatoria da 181 a 175, mentre aumentano i pazienti in autoisolamento che passano da 2790 a 2800. I tamponi processati sono stati 10.000, cioè 308 in più rispetto agli 9692 del giorno precedente. Le situazioni più critiche: a Marcianise dove ci sono 6 positivi e 6 decessi; ad Aversa, 12 attualmente positivi e 4 decessi; Santa Maria Capua Vetere, 4 positivi e 6 decessi. A Maddaloni sono, invece, 4 i positivi attuali e 2 i decessi; a ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - boom di contagi in Russia : 9.623 in 24 ore!

Coronavirus : fratello di Pastore arrestato per violazione della quarantena

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi - coronavirus Russia : +9.623 casi nelle ultime 24 ore (Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Da 72 ore i casi totali di positivi alin Terra di Lavoro sono fermi a 420. Risulta dai dati diramati dall’autorità sanitaria che fanno registrare un aumento del numero didi 14 unità rispetto a ieri: ora sono 262 le persone risultate negative. In diminuzione i positivi attuali che passano da 130 a 116. Diminuisce il numero delle persone in quarantena obbligatoria da 181 a 175, mentrei pazienti in autoisolamento che passano da 2790 a 2800. I tamponi processati sono stati 10.000, cioè 308 in più rispetto agli 9692 del giorno precedente. Le situazioni più critiche: a Marcianise dove ci sono 6 positivi e 6 decessi; ad Aversa, 12 attualmente positivi e 4 decessi; Santa Maria Capua Vetere, 4 positivi e 6 decessi. A Maddaloni sono, invece, 4 i positivi attuali e 2 i decessi; a ...

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento ore 18 • Attualmente positivi: 100.943 • Deceduti: 28.236 (+269, +1,0%) • Dimessi/G… - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento nazionale ore 18 • Tasso grezzo di letalità: 13,7% Regioni… - TgLa7 : #ProtezioneCivile: Calo record in un solo giorno dei malati per #coronavirus. Sono scesi a 101.551, con un decremento di 3.106 in 24 ore. - giardina_g : Tutto quello che ancora non sai sugli esami sierologici per il coronavirus. Venerdì ore 16, metti la sveglia... - giardina_g : Tutti i miei amici lombardi sono vivamente invitati a partecipare, se vogliono avere risposte alle domande che ronz… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ore Coronavirus, oggi 269 vittime e 1.965 nuovi casi. Continua il calo delle terapie intensive, record di tamponi Il Sole 24 ORE Ore 22.45 - Ministro russo ricoverato

Gli Stati Uniti autorizzano d'urgenza l'uso del remdesivir, il farmaco antivirale nato per contrastare l'Ebola, per trattare i pazienti di coronavirus. Lo ha annunciato il presidente Usa Donald Trump.

Coronavirus. Arcuri: “Dal 4 maggio mascherine a 0,5 centesimi in 50 mila punti vendita, e test sierologici a primi 150.000 italiani”

Da lunedì chiediamo loro un supplemento di ulteriore responsabilità. Così il commissario straordinario all'emergenza, Domenico Arcuri, oggi durante il punto stampa alla Protezione Civile a 48 ore ...

Gli Stati Uniti autorizzano d'urgenza l'uso del remdesivir, il farmaco antivirale nato per contrastare l'Ebola, per trattare i pazienti di coronavirus. Lo ha annunciato il presidente Usa Donald Trump.Da lunedì chiediamo loro un supplemento di ulteriore responsabilità. Così il commissario straordinario all'emergenza, Domenico Arcuri, oggi durante il punto stampa alla Protezione Civile a 48 ore ...