Coronavirus, 50mila punti vendita per le mascherine chirurgiche a 50 centesimi l’una (Di sabato 2 maggio 2020) Si è tenuta oggi, sabato 2 maggio, la conferenza del commissario straordinario per l’emergenza Arcuri. ‘Con il 4 maggio inizia per tutti una sfida difficile. La libertà individuale deve essere governata in funzione della salute di tutti. Abbiamo fatto, tutti, moltissimi sacrifici e da lunedì chiediamo un supplemento di responsabilità’ – ha dichiarato Arcuri. Fase 2, mascherine chirurgiche: prezzo di vendita fissato a 50 centesimi più iva Arcuri, durante la conferenza stampa, ha dichiarato che: ‘Tra 10 giorni inizierà la produzione delle mascherine con le macchine che abbiamo contribuito a realizzare: a metà giugno le nostre macchine produrranno 4 milioni di mascherine al giorno; a metà luglio 25 milioni e da fine agosto in poi 35 milioni di mascherine al giorno’. Inoltre, a ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - il commissario straordinario Arcuri : "Mascherine a 50 centesimi in 50mila punti vendita"

Coronavirus - Arcuri : “Dal 4 maggio sfida ancora più difficile. Mascherine a 50 cent in 50mila punti vendita e al via 150mila test”

Coronavirus - il commissario Arcuri : "Dal 4 maggio sfida ancora più difficile. Mascherine a 50 cent in 50mila punti vendita e al via 150mila test"

