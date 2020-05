Corea del Nord, riecco Kim Jong-un. L’agenzia di stampa di stato diffonde 21 foto (Di sabato 2 maggio 2020) Lo avevano dato per malato o addirittura morto e si erano sprecate, come sempre, le ipotesi più disparate anche quella che vedeva il presidente della Corea del Nord ucciso dal coronavirus, E invece no. Sorridente, Kim Jong-un è tornato in pubblico per la prima volta in tre settimane, senza apparenti segnali di malattia, malgrado le speculazioni sul suo stato di salute. Le 21 foto diffuse dalla Kcna, l’agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord, e dal Rodong Sinmun, il quotidiano del Partito dei Lavoratori, hanno mostrato il leader col suo abito in stile Mao, impegnato il primo maggio a dare istruzioni sul campo e a partecipare al taglio del nastro rosso inaugurale di una fabbrica di fertilizzanti fosfatici a Sunchon, città a circa 50 chilometri a Nord di Pyongyang, finita dopo due anni di lavori. La riapparizione di Kim ha marcato la difficoltà ... Leggi su ilfattoquotidiano Corea del Nord - mistero svelato : ricomparso Kim Jong-un

