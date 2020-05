Corea del Nord, Kim Jong Un è vivo: la foto dopo 20 giorni di silenzio (Di sabato 2 maggio 2020) Kim Jong Un è vivo. dopo venti giorni di silenzio, il leader NordCoreano è riapparso in pubblico in un’occasione ufficiale, per inaugurare un nuovo stabilimento industriale. La notizia ha trovato conferma sulle pagine del Rodong Sinmun, organo ufficiale giornale ufficiale del Comitato centrale del Partito del lavoro NordCoreano. Il quotidiano ha pubblicato ben 12 foto di Kim Jong Un intento ad inaugurare una fabbrica di fertilizzanti nella città di Sunchon. >> La storica tra Kim Jong Un e Trump: ma è un vero accordo? Kim Jong Un è vivo e sta bene: fotografato mentre inaugura una nuova fabbrica Il Rodong Sinmun, ha pubblicato 12 foto del leader NordCoreano, riapparso in pubblico per la prima volta dall’11 aprile scorso. In questo periodo si erano rincorse voci sul suo stato di salute, alcune delle quali lo volevano molto malato o ... Leggi su urbanpost Corea del Sud - dopo tre settimane riappare in pubblico Kim Jong-un

Kim Jong-un è riapparso in pubblico? Ancora mistero sulla sorte del leader nordcoreano

