Contagion | il film e i commenti sui social | tra terrorismo psicologico e complotti

Leggi su movieplayer

(Di sabato 2 maggio 2020) La messa in onda diha scatenato un vero e proprio assembramento sui, tra isulc'è chi vede il complotto e chi una scelta poco opportuna; non manca però l'ironia.va in onda su Canale 5 e suisi scatena l'inferno: la messa in onda delha scatenato ie le polemiche sulle numerose e inquietanti analogie tra ildi Steven Soderbergh e la realtà che stiamo vivendo, ovvero una pandemia da Covid-19 che oltre ad aver fatto un numero impressionante di vittime ci costringe in casa da due mesi. In, uscito nel 2011, una donna torna negli USA da un viaggio di lavoro ad Hong Kong e inizia a stare male, ma attribuisce il tutto al jet lag. Morirà al pronto soccorso, e ...