Contagiati da coronavirus in Italia: malati, morti, guariti. I numeri aggiornati a oggi, oltre 207mila casi positivi (Di sabato 2 maggio 2020) Di seguito il bollettino con l'aggiornamento sul numero di Contagiati, morti, guariti da coronavirus in Italia. Il numero totale di positivi in Italia, da quando è iniziata l'emergenza, è di 209.328 che sono così ripartiti: 100.704 ammalati, 79.914 guariti, 28.710 morti. Di seguito il quadro dettagliato. BOLLETTINO Contagiati DA coronavirus IN Italia (2 maggio): TOTALE CONTAGI IN Italia (dall'inizio dell'emergenza): 209.328 (oggi aumento di 1.900): 100.704 ammalati, 79.914 guariti, 28.710 morti TOTALE malati: 100.704 (oggi calo di 239) di cui: 1.539 in terapia intensiva, 17.357 ricoverati con sintomi, 81.808 in isolamento domiciliare TOTALE morti: 28.710 (oggi aumento di 474) TOTALE guariti: 79.914 (oggi aumento di 1.665)

Coronavirus - oggi 474 vittime e 1.900 contagiati in più

Coronavirus - i morti e i contagiati in Italia

